Нагиев раскритиковал любителей лозунга «На Берлин»

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал людей, которым нравятся лозунги «На Берлин» и «Можем повторить». Об этом он сказал в интервью на YouTube-шоу «вДудь».

Нагиев рассказал, что в его детстве в День победы ветераны «тихонечко выпивали» со словами «чтоб не было войны». Он подчеркнул, что не понимает тех, кто использует упомянутые лозунги в качестве надписей.

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«Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?» — заявил Нагиев.

Ранее сообщалось, что в городе Курган на зданиях появились посвященные Дню Победы баннеры с надписями, в которых есть орфографические ошибки.