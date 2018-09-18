Названа дата прощания с Ириной Бессарабовой

Прощание с режиссером-документалистом Ириной Бессарабовой состоится в среду, 19 сентября, в московском храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, передает РИА «Новости» заявление киноведа Андрея Шемякина.

«Прощание завтра, 19 сентября, в 10.30, отпевание в 11, храм Покрова Богородицы в Красном Селе», — сказал Шемякин со ссылкой на дочь Бессарабовой.

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Он уточнил, что режиссёра похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области.

Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова умерла в возрасте 57 лет.

Бессарабова закончила отделение режиссуры ВГИКа в 1983 году, по собственному сценарию поставила художественный фильм «Пол-листа бумаги». Также стала автором фильмов «Алые паруса Василия Ланового», «Свобода по-русски», «Спасительный храм. Голоса художников».