Представители Николая Носкова рассказали о его здоровье после сообщений об инсульте

В пресс-службе певца Николая Носкова отреагировали на сообщения о том, что он госпитализирован с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник.

По словам представителей артиста, он не госпитализирован, у него все хорошо. «Он просто проходит реабилитацию после продолжительного заболевания. Чувствует себя хорошо, посещает санаторий», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». В августе о том, что Носков пережил инсульт, сообщил его бывший коллега по группе «Парк Горького» Алексей Белов. Он рассказывал, что Носков очень болен. 17 сентября появились сообщения о новом инсульте у музыканта.