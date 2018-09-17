Монеточка объяснила внезапную отмену концерта

Певица Монеточка объяснила внезапную отмену своего концерта в московском клубе Gipsy у себя в инстаграме.

По словам Монеточки, выступление пришлось отменить, поскольку организаторы не соблюли ее райдер. В частности, шутит Лиза Гырдымова, ей «не принесли жареного лебедя».

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Однако отмена концерта за полчаса до его начала, утверждает певица, целиком на совести заведения. «За сутки Gipsy написали мне, что не смогут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление, но за два часа до выступления они написали, что у них резко появилась возможность сделать все, как надо, но было уже поздно», — рассказала Лиза.

Гонорар артистки за выступление должен был составить 1 млн руб.