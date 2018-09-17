Соррентино назвал сроки выхода продолжения «Молодого папы»
Итальянский режиссер Паоло Соррентино, снявший телесериал «Молодой папа», назвал сроки выхода второго сезона. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как отмечается, режиссер сделал такое заявление во время пресс-конференции, приуроченной к XXVIII международному кинофестивалю «Послание к человеку».
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«Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет», — сказал Соррентино.
Он также подтвердил, что в сериале будут задействованы актеры Джуд Лоу и Джон Малкович.
Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович сыграет в сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой».