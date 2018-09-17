Известный певец погиб в ДТП под Псковом

Санкт-Петербургский оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП на Псковском шоссе. Об этом в своем фейсбуке сообщил преподаватель Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

«Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин», — написал Самсонов.

Видеозапись аварии, в которой погиб артист, опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, что фургон на полном ходу влетел в несколько стоящих рядом автомобилей.