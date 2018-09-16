Ольга Бузова вызвала возмущение в Сети своим поведением в самолете

Пользователи сети обсудили видеозапись с участием звезды реалити-шоу Ольги Бузовой из-за ее необычного поведения на борту самолета, передают «Дни.ру».

На видеоролике, о котором идет речь, видно, как Бузова ходит по борту самолета и обращается к другим пассажирам с неким предложением. На записи слышно слово «бухать», а также видно, что некоторые из тех, к кому обращается звезда, испытали недоумение от ее поведения.

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Часть комментаторов раскритиковала Бузову за поведение, которое они сочли недостойным ее статуса, другие посчитали, что своими действиями она могли доставить другим людям на борту самолета серьезный дискомфорт.

Ранее сообщалось, что Бузову застигли с бывшим возлюбленным.