Режиссер «Молодого папы» открыл кинофестиваль в Петербурге пушечным залпом

Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино открыл кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, совершив пушечный залп с Нарышкина бастиона, передает ФАН.

«Не очень много знаю об этом фестивале, но очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию, я не был здесь 20 лет. Мне очень нравится, что здесь представят мой фильм «Молодость», — сказал Соррентино.

В Санкт-Петербурге Соррентино представит свой новый фильм «Лоро», посвященный бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, главную роль в котором сыграет Тони Сервилло, ранее сыгравший в его фильме «Великая красота». Показ фильма пройдет в зале «Аврора».