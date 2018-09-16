Умер Дадли Саттон

Британский актер Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mirror.

Уточняется, что Саттон долгое время боролся с раком.

Саттон родился в Сурее в 1933 году, служил в королевских ВВС, а затем поступил в Королевскую академию драматического искусства, но не окончил ее. В 1950-м он присоединился к театральной труппе Джоан Литтлвуд и сыграл во множестве спектаклей, в основном из жизни рабочего класса.

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Свою первую значительную роль в кино Дадли сыграл в 1964 году в фильме «Кожаные парни». Всего же он снялся почти в 130 фильмах и сериалах, среди которых «Дьяволы», «Розовая пантера», «Казанова Феллини», «Лавджой», «Горец», «Фанаты» и другие.

Наибольшую известность получил после роли в фильме «Чисто английское убийство».