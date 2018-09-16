Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии

Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, Мураками связался с Новой академией Швеции и попросил представителей премии исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Писатель пояснил, что хотел бы сконцентрироваться на своей новой книге и находиться «вдали» от внимания СМИ.

Ранее сообщалось, что новый роман Мураками «Убийство командора» гонконгские цензоры признали «непристойным». Отмечалось, что эту книгу в Гонконге хотят продавать в полиэтиленовой упаковке с предупреждающими знаками и запретить продажу издания несовершеннолетним.