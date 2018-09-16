Джастин Бибер решил стать гражданином США

Канадский певец Джастин Бибер подал документы на получение американского гражданства. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Бибер не собирается отказываться от канадского гражданства.

Как отмечается, для того, чтобы стать гражданином США певцу потребуется доказать свое право на проживание в стране и пройти собеседование в ФБР.

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Ранее СМИ сообщили, что Бибер женился на своей возлюбленной модели и телеведущей Хейли Болдуин.

Как отмечалось, пара официально зарегистрировала брак в суде.