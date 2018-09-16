Умерла звезда «Секретных материалов»

Актер Питер Донат скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Донат умер в своем доме в американском штате Калифорния.

Как отмечается, актер скончался из-за осложнения диабета.

Питер Донат родился 20 января 1928 года в канадском городе Кентвилл. Он наиболее известен по своей роли приемного отца агента ФБР Фокса Малдер в телесериале «Секретные материалы». За свою карьеру Донат сыграл в 30 фильмах. Актер также поучаствовал во многих театральных постановках.