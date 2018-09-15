Российский актер и певец Игорь Скляр перенес операцию, сообщает телеканал 78.ru.

По словам артиста, у него были порваны связки на плече. В общей сложности он провел неделю в больнице.

«Только вчера вернулся домой — неделю был в больнице. У меня была операция — связки порваны на плече, мне их сшивали...Сейчас уже все в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», — рассказал Скляр.

Ранее сообщалось режиссер Никита Михалков перенес операцию в связи со спортивной травмой. По словам дочери Михалкова Надежды, волноваться за его здоровье не стоит.