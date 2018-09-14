Прилепин отреагировал на сообщения о разоружении «своего» батальона
Писатель, бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин прокомментировал сообщения о расформировании «его» батальона. Об этом пишет «Взгляд».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что батальон Прилепина якобы переходит в подчинение МВД самопровозглашенной республики. Кроме того, сообщалось, что бойцов батальона разоружают, а самому Прилепину запретили въезд в ДНР, отмечает издание.
Реклама
«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ – бои, взрывы – ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал», — сообщил Прилепин.
По его словам, есть много желающих «бежать впереди всех новостей и давать неподтвержденные новости».