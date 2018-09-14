Прилепин отреагировал на сообщения о разоружении «своего» батальона

Писатель, бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин прокомментировал сообщения о расформировании «его» батальона. Об этом пишет «Взгляд».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что батальон Прилепина якобы переходит в подчинение МВД самопровозглашенной республики. Кроме того, сообщалось, что бойцов батальона разоружают, а самому Прилепину запретили въезд в ДНР, отмечает издание.

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«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ – бои, взрывы – ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал», — сообщил Прилепин.

По его словам, есть много желающих «бежать впереди всех новостей и давать неподтвержденные новости».