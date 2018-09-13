Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера 2018 года

Журнал Forbes назвал американского рэпера Шона Кори Картера, более известного как Jay-Z, самым высокооплачиваемым исполнителем хип-хоп-исполнителем в 2018 году. Список самых оплачиваемых рэперов опубликован на сайте Forbes.

По данным издания, в 2018 году Jay-Z заработал около $76,5 млн. Отмечается, что такой результат обеспечил в том числе выход альбома Everything Is Love, который он записал совместно со своей супругой Бейонсе.

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На втором месте оказался рэпер Шон Комбс (известный Пафф Дэдди, Пи Дэдди и Брат Любовь) с доходом в $64 млн годового дохода. Тройку лидеров замкнул Кендрик Ламар, который заработал в 2018 году $58 млн.

В топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов также вошли Drake, J. Cole, Dr. Dre, Nas, Pitbull, Future и Канье Уэст.

Ранее Forbes назвал богатейших хип-хоп исполнителей 2018 года.