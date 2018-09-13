В группу «ВИА Гра» пришла звезда «Голоса»

Звезда шоу «Голос» и «Новой Фабрики Звезд» Ульяна Синецкая заменит покинувшую группу «ВИА Гра» Анастасию Кожевникову, передает «Стархит».

Синецкая в музыке давно — в 10 лет она попала в финал отборочного тура конкурса «Детское Евровидение», в 2014 году пришла в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, но не прошла дальше «поединков». В 2017 году Синецкая стала конкурсанткой телешоу «Новая Фабрика Звезд» и впервые спела с «ВИА Гра», где ее и заметил продюсер Константин Меладзе.

Сейчас от состава, набранного в коллектив пять лет назад после проекта «Хочу в «ВИА Гру», осталась лишь Эрика Герцег. В этом году из группы ушла Миша Романова — поклонники считают, что она родила ребенка. Место Миши заняла Ольга Меганская. Анастасия Кожевникова объявила о своем уходе из коллектива после свадьбы, состоявшейся в конце августа.