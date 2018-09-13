Эдгард Запашный попал в аварию с участием такси

Дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный в ночь на 13 сентября попал в аварию на юго-западе Москвы.

Об инциденте он рассказал у себя в инстаграме, показав видео с места происшествия, на которое он вернулся. «Я ехал в этом ряду и увидел впереди аварию. Слева параллельно шел таксист, который решил в самый последний момент перед аварией врезаться в меня. Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в этот стоящий Мерседес», — объясняет Запашный. По словам дрессировщика, у него теперь не открывается дверь, а вот ранее попавшей в аварию машине повезло меньше.

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Неизвестно, пострадал ли кто-либо серьезно в дорожном происшествии.

В августе сообщалось, что на Эдгарда Запашного во время исполнения номера напала тигрица.