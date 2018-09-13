Солист Limp Bizkit разводится с женой из Крыма

Американский певец, основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой, уроженкой Кемеровской области Ксенией Берязевой, сообщает сайт kp.ru.

Ксения выросла в Крыму, а родилась в Прокопьевске Кемеровской области.

Отмечается, что она тайно вышла замуж за Фреда Дерста в 2012 году. Теперь в СМИ появилась информация о том, что пара разводится.

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Причина разлада в отношениях пары пока неизвестна, партнеры не делали никаких официальных заявлений. По данным издания, Дерст удалил из инстаграма все совместные фото с Берязевой и подал на развод в суд Лос-Анджелеса.

Ранее Служба безопасности Украины на пять лет запретила артисту въезд в страну. До этого Дерст неоднократно высказывался в поддержку российского Крыма, а в Донецк и Луганск намерен приехать с концертами в следующем году.