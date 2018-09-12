Стали известны номинанты American Music Awards

Канадский рэпер Дрейк и рэп-исполнительница Карди Би удостоились восьми номинаций премии American Music Awards. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что на звание исполнителя года будут претендовать Дрейк, поп-исполнители Тейлор Свифт и Эд Ширан, рэпер Post Malone и рок-группа Imagine Dragons.

Реклама

Рэпер XXXTentacion, который ранее был застрелен, будет посмертно назван лучшим молодым исполнителем года.

Церемония вручения премии American Music Awards состоится 9 октября в Лос-Анджелесе.

В 2017 году лучшим исполнителем года по версии American Music Awards стал Бруно Марс.