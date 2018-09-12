В Москве «разгромили» выставку о «кривой русской судьбе»

В Москве неизвестные устроили дебош на персональной выставке «Небесный Иерусалим» художника Василия Слонова в центре современного искусства «Винзавод». Об этом пишет в своем фейсбуке директор галереи «11.12» Александр Шаров.

«У нас в галерее «11.12», на «Винзаводе», разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова», — написал Шаров.

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Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов в данный момент не отреагировали на инцидент. Директор галереи добавил, что работы Слонова в настоящее время сняты со стен и вынесены из галереи.

Также Шаров опубликовал видео, на котором показаны поврежденные произведения искусства.

На сайте «Винзавода» говорится, что проект Слонова является «художественной материализацией» размышлений художника о судьбах мира в целом и о «кривой судьбе русской цивилизации».

В комментариях некоторые пользователи предположили, что за нападением на объекты искусства могут стоять активисты движения SERB.

Ранее сообщалось, что после попытки сорвать фестиваль в Сахаровском центре задержали активистов.