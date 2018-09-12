Из Фонда кино похищены миллионы

По факту хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что 31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК по фактам хищения денежных средств Фонда кино. В сентябре дела были переданы в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу Москвы.

Сейчас идут следственные действия и оперативно-­розыскные мероприятия. В МВД не раскрывают сумму похищенных средств, однако особо крупной считается сумма от 1 млн руб., «Интерфакс» говорит о 10 млн руб. По данным собственного источника агентства, были похищены деньги, выделенные на производство фильмов «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».