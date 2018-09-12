Прокуратура решила не обвинять участника группы Backstreet Boys в изнасиловании

В офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса заявили, что не будут обвинять члена американской поп-группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. Об этом сообщает ABC7.

По данным прокуратуры округа, срок исковой давности по делу против Картера закончился пять лет назад.

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«Следовательно, анализ сильных и слабых сторон доказательств не является оправданным», — говорится в постановлении ведомства.

Также уточняется, что на этом основании судебный иск был отклонен.

Ранее сообщалось, что против участника группы выступила бывшая исполнительница поп-коллектива Dream Мелисса Шуман. Она утверждает, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет. В 2000-х годах Шуман и Картер работали вместе над телефильмом, и по словам певицы, артист пригласил ее к себе в апартаменты.