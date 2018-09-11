Сценарист «Собибора» не верит в успех фильма на «Оскаре»

Сценарист, один из создателей фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» оценил перспективы военной драмы на международной кинопремии «Оскар».

Картину российский оскаровский комитет выдвинул на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако Адабашьян полагает, что успеху могут помешать политические факторы. «Не думаю, что нам что-то светит, учитывая современную политическую обстановку», — поделился он. По его словам, он не знает, какие еще ленты боролись за возможность представить страну на «Оскаре».

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«Я на заседании комитета не присутствовал. Вот так, навскидку, не могу припомнить никаких нашумевших кинокартин, которые могли бы там обсуждаться», — поделился он.

Вручение международной кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Перед этим станут известны шорт-листы номинантов, в один из которых и может войти «Собибор».