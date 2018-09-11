Американская телеакадемия назвала лучший мультсериал 2018 года

Члены Американской телеакадемии назвали научно-фантастический анимационный сериал «Рик и Морти» лучшей мультипликационной передачей 2018 года. Список лауреатов Creative Arts Emmy Awards опубликован на сайте «Эмми».

Мультсериал Джастина Ройланда и Дэна Хармона получил «Эмми» за эпизод «Огурчик Рик» из третьего сезона. Лучшим короткометражным анимационным шоу Американская телеакадемия признала сериал «Робоцып».

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Сериал телеканала HBO «Игра престолов» фигурировал в 22 номинациях «Эмми» и выиграл в семи: в частности, создатели получили награды за лучшую оригинальную музыку, лучший саунд-продакшн, лучшие костюмы, лучшие спецэффекты и лучший грим.

Ранее сообщалось, что авторы «Рика и Морти» взялись за новый мультсериал.