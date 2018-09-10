Максакова проигнорировала угрозы украинских патриотов

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова не последовала ультиматуму «украинских патриотов». Как сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник, певица проигнорировала угрозы и остается на Украине.

В октябре у Максаковой запланированы премьеры «Тоски» в Харьковском театре и «Евгения Онегина» в Днепре, а также концерт в Сумах.

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Ранее некий Игорь Громов от лица «патриотов Украины» в фейсбуке обратился к Максаковой с требованием покинуть Украину в течение 72 часов, иначе «украинские патриоты» будут действовать «из убеждений собственной совести».

Сама Максакова в социальных сетях сообщала, что по факту этих угроз уже начато расследование, а в своей охране она не сомневается.

В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. Украинское следствие предполагает, что заказчиком убийства является бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин.