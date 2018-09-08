Мировые знаменитости призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 140 деятелей культуры, включая одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса и британского композитора Брайана Ино, призвали бойкотировать международный песенный конкурс «Евровидение», который в 2019 должен пройти в Израиле. Их заявление опубликовала газета The Guardian.

В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская убила 62 невооруженных палестинца, включая шестерых детей.

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«Евровидение-2019» следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную длящуюся десятилетиями политику по нарушению прав человека в Палестине», — говорится в заявлении.

Помимо Уотерса и Ино к требованию о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель «Евровидения» 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Ранее сообщалось, что судьба «Евровидения» в Израиле решилась в последний день.