Почтовая служба США выпустила марки с Джоном Ленноном

Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением британского музыканта Джона Леннона. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, презентация марок прошла в Центральном парке Нью-Йорка.

Как отмечается, на презентации присутствовали вдова музыканта Йоко Оно и его сын Шон Леннон.

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Участник группы The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Дэвид Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.

Ранее сообщалось, что убийцу Джона Леннона в десятый раз отказались выпускать досрочно.