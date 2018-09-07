Польские таможенники пресекли контрабанду, предположительно, картины Шагала

Пресс-секретарь таможенной администрации Польши в Люблине Марта Шпаковская заявила, что польские таможенники задержали на границе с Украиной картину, автором которой, предположительно, является художник Марк Шагал. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 51-летний гражданин Украины попытался ввезти в страну картину, вероятно, кисти Марка Шагала, не заявив и не представив ее на таможне. При этом отмечается, что украинский гражданин назвал себя владельцем картины и представил документы.

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«Если бы картина оказалась подлинной, это было бы, несомненно, одно из самых серьезных задержаний последних лет. С нетерпением ждем экспертизу подлинности произведения», — сказала Шпаковская.

Она добавила, что задержанная картина написана на холсте размером 59 на 29 сантиметров и изображает человека, держащего в руках воздушного змея в форме лица на цветном фоне. Шпаковская подчеркнула, что с большой долей вероятности автором картины является Марк Шагал, о чем свидетельствуют подписи.

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