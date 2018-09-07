Леонтьев рассказал про болезнь и отмену выступления

Народный артист России, певец Валерий Леонтьев сообщил своим поклонникам, что не сможет принять участие в концертах на фестивале «Новая волна» 7 и 8 сентября по причине болезни. Об этом он написал в своем инстаграме.

По словам певца, врачи диагностировали у него пневмонию и категорически запретили ему выходить на сцену.

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«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне», — написал Леонтьев.

Он отметил, что решил сам рассказать о пневмонии, чтобы его болезнь не «обрастала домыслами и слухами», а также выразил надежду на то, что к концерту закрытия станет чувствовать себя лучше и сможет выступить.

В прошлый раз Леонтьев отметил концерт из-за плохого самочувствия в Туле три месяца назад.