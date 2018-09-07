Аврил Лавин возвращается на сцену после тяжелой болезни

Канадская певица Аврил Лавин рассказала у себя на сайте о том, что возвращается на сцену с новым альбомом после нескольких лет борьбы с болезнью Лайма, проведенных дома.

По словам Аврил, она пережила худшие годы в своей жизни. «Мне приходилось тяжело и физически, и эмоционально. Я смогла превратить эту битву в музыку, которой действительно горжусь. Я писала песни в постели, на диване, записывала их там же», — призналась поп-звезда. Именно музыка, по ее мнению, помогла ей выжить и почувствовать себя лучше, и сейчас она хочет вернуться на сцену больше, чем чего бы то ни было еще.

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Аврил Лавин заразилась болезнью Лайма после укуса клеща весной 2015 года.

Первый сингл с первого за пять лет альбома под названием Head Above Water Аврил Лавин представит 19 сентября.