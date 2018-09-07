Пол Маккартни ответил на многолетние слухи о вражде Beatles и Rolling Stones

Экс-участник группы Beatles Пол Маккартни в новом интервью комику и подкастеру Марку Марону ответил на многолетние слухи о вражде его коллектива с группой Rolling Stones.

«Да, ходила легенда, что мы соперничали и все такое. Но на самом деле было наоборот. Если у нас альбом выходил 28 августа, мы звонили им и спрашивали: а у вас что-нибудь планируется? А они отвечали: да-да, выходит кое-что 17 августа. Так что мы придерживали свой релиз. Так трогательно», — признается Маккартни.

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На вопрос о том, хотел бы он гастролировать с Beatles, видя, как до сих пор успешны Rolling Stones, Пол Маккартни ответил утвердительно. «Но, увы, двое из моих уже мертвы. Шутишь? Да было бы восхитительно, если бы Beatles все еще были вместе», — воскликнул музыкант.

Новый студийный альбом Пола Маккартни Egypt Station выходит 7 сентября.

Ранее Пол Маккартни рассказал о встрече с Богом.