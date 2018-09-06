Умер Николай Черныш

Театральный актер и режиссер Николай Черныш скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры.

По данным института, народный артист России скончался в Белгороде 5 сентября.

Тем не менее причина смерти актера пока неизвестна.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в Чугуеве. За свою карьеру он поставил более 40 театральных постановок. В 1986 году Чернышу было присвоено звание народного артиста РСФСР. С 2002 года он преподавал на кафедре актерского искусства в БГИИК.