Усачев упрекнул «Союзмультфильм» в краже персонажей

Детский писатель Андрей Усачев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» упрекнул киностудию «Союзмультфильм» в заимствовании персонажей советской классики, о которых они якобы предлагают литераторам писать новые книги и сценарии.

По словам Усачева, в апреле одно из издательств предложило ему поучаствовать в создании сюжетов и книг по готовым персонажам: в частности, написать новую историю про Винни-Пуха. «Я сразу ответил, что это такая, воровская история, и я в ней участия принимать не хочу. Сейчас, кстати, было 100 лет Борису Владимировичу Заходеру, с которым, я не могу сказать, что мы дружили, но тесно общались. И как это я возьму Винни-Пуха и буду продолжать делать какие-то новые истории?» — задается вопросом он.

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По словам Усачева, такой прием называется новеллизацией — можно брать персонажей из мультфильма и помещать их в новые сюжеты по сценарию, закупленному киностудией. «То есть у них есть право, как они считают, на персонажа «Кот Матроскин» или «Почтальон Печкин». Я беру и совершенно спокойно пишу «Новые приключения Кота Матроскина» и «Почтальон Печкин – депутат Думы». Они отдают те права, которые им никак не могут принадлежать», — негодует Усачев.

Писатель также рассказал, что в списке мультфильмов, о чьих персонажах предлагается писать истории, есть «Чебурашка», «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Котенок Гав», «Бременские музыканты», «Львёнок и Черепаха», «Попугай Кеша», «Маугли», «Вовка в Тридевятом царстве».

В апреле 2018 года киностудия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию продолжения мультфильма «Простоквашино». Автор оригинальной серии книг о Простоквашино Эдуард Успенский раскритиковал новый мультфильм и хотел обратиться в суд, однако киностудии удалось подписать с ним новое соглашение. В августе Эдуард Успенский скончался.