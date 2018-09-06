Сердючка отказалась возобновлять гастроли по России
Певец Андрей Данилко, более известный под именем Верки Сердючки, не намерен возобновлять гастроли по России, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал его менеджер Андрей Уренев.
Слухи о возобновлении выступлений Сердючки в России появились после вечеринки в честь открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи, где Данилко выступил после шестилетнего перерыва.
«По поводу концертной деятельности — это было закрытое мероприятие, то есть он продолжает не участвовать в больших концертах афишных, билетных, кассовых. А это по личному приглашению Игоря Крутого он приехал на афтерпати — это планировалось закрытое, частное, мероприятие. Гастроли пока не планируются», — сказал Уренев.
Ранее сообщалось, что Светлана Медведева станцевала под хиты вернувшейся в Россию Верки Сердючки.