Церетели планирует завершить памятник Кобзону до конца года

Скульптор Зураб Церетели заявил, что может изготовить памятник скончавшемуся певцу Иосифу Кобзону до конца этого года. Об этом он сказал в интервью агентству «Москва».

Церетели рассказал, что Кобзон при жизни просил его сделать скульптуру. Он добавил, что показывал ее эстрадному артисту на «начальном этапе» и отметил, что Кобзону она «очень понравилась».

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«Она будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках — таким, как видели его на сцене. Высота памятника составит примерно 2,4 м. Возможно, до конца года успею ее закончить», — сказал Церетели.

По словам художника, в данный момент изготовлен гипсовый вариант памятника, который впоследствии будет отлит в бронзе. В настоящее время планируется, что скульптура будет помещена в галерее самого Церетели на ул. Пречистенка.

«У нас в зале «Современник» стоят такие же круглые скульптуры известных писателей, поэтов и музыкантов», — отметил скульптор.

Он подчеркнул, что готов обсудить размещение памятника в Москве, если с таким вопросом к нему обратятся власти или общественные организации.

Ранее сообщалось, что на «Новой волне» почтили память Кобзона.