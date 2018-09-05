Учитель рассказал подробности о своем фильме про Цоя

Российский режиссер Алексей Учитель рассказал про кинокартину о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Об этом он сказал в интервью «Известия».

По словам Учителя, он лично знал Цоя и снимал его в документальном фильме «Рок». Кроме того, после смерти музыканта режиссер снял еще одну картину «Последний герой», полностью посвященную Цою.

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Отмечается, что выход фильма запланирован на май следующего года. В настоящее время завершается подбор актеров, а Учитель занимается выбором натуры. Проект пока называется «47», что отсылает к последнему альбому «Кино». В самой ленте Цой не появится. Фильм расскажет, как гроб с телом музыканта везли из Юрмалы в Петербург в течение трех дней.

«В том же автобусе ехали родные и близкие погибшего, а за рулем был молчаливый прибалт — по удивительному совпадению, как раз водитель «Икаруса», в который врезался Цой», — заявил Учитель.

Он пояснил, что этого человека собирается сделать главным героем.

Ранее художник Сергей Бугаев, известный под псевдонимом «Африка», предложил в Петербурге открыть музей лидера «Кино» Виктора Цоя после сообщений об обнаружении его личных вещей.