Боксер потребовал уничтожить фильм «Матильда»

Группа петербуржцев обратилась в Октябрьский районный суд СанктПетербурга с заявлением против создателей фильма «Матильда» — компании «РОК», передает Piter.tv.

По мнению заявителей, среди которых есть меценат-боксер из Екатеринбурга Руслан Алиев, режиссер и творческая команда причинили вред деловой репутации императора Николая Второго после его смерти. В доказательство этого обвинения истец представил лингвистический анализ, заключения психолога, историка и искусствоведа, проживающих в разных городах: Екатеринбурге, Тюмени и Липецке.

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Сторона обвинения хочет добиться удаления всех копий кинокартины и остановить распространение фильма через Интернет. От компании «РОК» в заявлении требуется выплатить 1 млн руб. за моральный ущерб.

Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении в судебной инстанции, заседание не назначено.

Ранее стало известно, что главная противница фильма о любви Николая II «Матильда», экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, вышла замуж.