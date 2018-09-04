Земфира записала первую за пять лет песню

Рок-певица Земфира впервые с 2013 года записала новый сингл.

Как сообщается на сервисе «Яндекс.Музыка», в основу песни «Джозеф» легли фрагменты стихотворений Иосифа Бродского: произведений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

В создании сингла приняли участие электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер одежды Гоша Рубчинский.

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Впервые Земфира исполнила «Джозефа» на закрытом новогоднем концерте. Представила ее певица и на прошедшем «Пикнике» журнала «Афиша». До «Джозефа» последним релизом Земфиры был альбом «Жить в твоей голове», вышедший 14 февраля 2013 года.

В этом году Земфире исполнилось 42 года. Незадолго до дня рождения она пообещала фанатам записать новый альбом.