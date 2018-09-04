В РПЦ обеспокоились участием Шнурова и Басты в «Голосе»

Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала «Спас» выразил сомнение, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко (Баста) станут хорошими наставниками на шоу «Голос».

Щипков отметил, что Шнуров и Вакуленко «талантливые» люди.

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«Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка», — сказал Щипков.

Представитель РПЦ добавил, что он имеет в виду не только матерную лексику, которой периодически пользуются музыканты, но и «вообще их тексты и разговоры на публике».

Также он задался вопросом, какую цель ставят перед собой создатели «Голоса» и напомнил, что телевидению не следует забывать о воспитательной и просветительской функциях.

Ранее сообщалось, что Шнуров займет кресло наставника в новом сезоне шоу «Голос».