Бритни Спирс во время концерта забыла, где находится

Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает. Об этом сообщает NME.

Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: «Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул».

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Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс прямо рядом с Блэкпульской башней — местной туристической достопримечательностью. Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс удостоили ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards.