Умерла Лидия Постникова

Замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова скончалась в возрасте 96 лет, передает телеканал «Культура» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Современник» был не просто ее домом. Лидия Владимировна была одной из тех, кто этот дом построил», — поделились в театре. Придя в «Современник» в 1962 году, она уже через полгода была назначена заведующей труппой, а в 1969 стала заместителем директора. В «Современнике» стремительный карьерный рост называют неслучайным. «Лидия Владимировна обладала уникальным характером, который определил всю ее жизнь, невероятную судьбу», — поделились в учреждении.

Прощание с Лидией Владимировной запланировано на 5 сентября. Оно состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово.