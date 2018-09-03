Новый «Гоголь» обскакал «Альфу» в российском прокате

Фильм Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть» стал лидером российского проката на минувшей неделе, сообщает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.ъ

В первый уикэнд проката завершающая часть киносаги по мотивам произведений Гоголя собрала 237,6 млн руб.

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На втором месте оказался фильм Альберта Хьюза о доисторическом охотнике «Альфа» со 136,7 млн руб.

Не уходит из топа и картина о противостоянии Джейсона Стэтхема и древней акулы «Мег: Монстр глубины»: она оказалась на третьем месте со 36,1 млн, собранными в четвертый уикэнд проката.