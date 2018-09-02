Лепс и Розенбаум пришли на прощание с Кобзоном

Певцы Григорий Лепс и Александр Розенбаум пришли на церемонию прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Иосиф Давыдович — один из больших и настоящих символов страны. Для меня он такой же символ... Как космический корабль, озеро Байкал... Он прикоснулся ко всем точкам нашей жизни, всем великим и не самым великим событиям нашей жизни, он был с нами в горе и радости. Он будет с нами всегда. Его песни в нашей плоти и крови — это медицинский факт», — сказал Розенбаум.

Реклама

Лепс, в свою очередь, заявил, что испытывает гордость в связи с тем, что был знаком с Кобзоном.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Заболевание было диагностировано у певца в 2005 году, после чего ему был назначен курс лечения в одной из зарубежных клиник.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.