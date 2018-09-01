Робин Райт верит в способность Кевина Спейси исправиться

Актриса Робин Райт, которая снималась в американском сериале «Карточный домик» вместе с Кевином Спейси, считает, что обвиняемый в домогательствах актер может исправиться. Интервью с актрисой опубликовал Net-a-Porter.

Райт утверждает, что способностью измениться обладает каждый, поэтому она верит в необходимость давать людям второй шанс. Также она выразила сочувствие по отношению к своему бывшему коллеге по «Карточному домику».

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«Я сочувствую каждому, чья личная жизнь становится достоянием публики. Это ночной кошмар, вы можете себе представить? Мы выполняем свою работу, делимся ей со зрителями. Но почему наша личная жизнь должна быть на виду у публики?», — отметила Райт.

Она также добавила, что личная жизнь должна оставаться в тайне, какой бы ни была информация о ней — позитивной, негативной или же нейтральной.

Ранее сообщалось, что Спейси стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании.