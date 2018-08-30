Депардье отрицает обвинения в домогательствах

Адвокат Эрве Темин, который представляет интересы Жерара Депардье, заявил, что актер не признает вменяемых ему обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, Депардье потрясен данными обвинениями.

Он также добавил, что актер знаком с девушкой, которая выдвинула против него обвинения.

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Ранее сообщалось, что молодая актриса, имя которой не раскрывается, обвинила Жерара Депардье в сексуальный домогательствах.

Как отмечалось, французская полиция начала предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах в отношении Депардье.