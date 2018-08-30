Басков заплакал, узнав о смерти Кобзона

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Эстрадный певец Николай Басков в беседе с НСН прокомментировал смерть певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

Басков признался, что уход артиста тронул его до глубины души. «Сижу, плачу... Это огромная потеря! Мне казалось, что этот человек никогда не уйдет. Это легендарный и невероятный артист, эпоха. Он был в каждом доме, в каждом сердце», — поделился Басков. Вспомнил он и о человеческих качествах Кобзона. «Я всегда вспоминаю, как он из захваченного «Норд-Оста» вывел людей, он совершенно не побоялся пойти туда. Это траур для всей нашей музыкальной культуры», — сказал певец.

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Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на смерть певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

Иосиф Кобзон скончался в московской больнице в возрасте 80 лет. 20 июля он был госпитализирован в тяжелом состоянии. С 2005 года певец боролся с онкологическим заболеванием.