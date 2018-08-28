Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал заявление на сайте Польской киноакадемии, в которой предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мир арестованного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

«Вера в демократию, мирные методы действий, отсутствие ненависти, борьба за братство между народами и готовность пожертвовать собой ради блага других несправедливо наказанных людей — вот черты, достойные самого высокого признания свободного мира. По этой причине я обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом к освобождению Олега Сенцова и предлагаю выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира», — говорится в тесте обращения Валенсы.

Реклама

Валенса выступил с этим заявлением в юбилей создания Межзаводского забастовочного комитета Польши.

Ранее сообщалось, что в Госдепе рассчитывают на освобождение Сенцова.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку.