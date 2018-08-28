Экс-солистка Spice Girls госпитализирована

Бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) попала в реабилитационную клинику, сообщает NME.

В своем обращении к поклонникам она объяснила, что будет проходить лечение от посттравматического стрессового расстройства. Мел Би призналась, что ей тяжело дались переживания из-за развода с продюсером Стивеном Белафонте и смерти отца.

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В последние полгода, по словам певицы, она злоупотребляла алкоголем, «чтобы приглушить боль». «Иногда очень сложно справиться с эмоциями. Но проблема не в сексе и не в алкоголе — она лежит глубже», — поделилась мать троих дочерей.

В одном из своих последних интервью Мелани Браун подтвердила слухи о воссоединении Spice Girls и даже пообещала «затащить» в новый проект не желающую возвращаться на сцену Викторию Бекхэм.