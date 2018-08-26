Медики рассказали о неправильном лечении Ротару

__is_photorep_included10821205: 1

Источник в Уфимской больнице рассказал, что медикаменты, которые певица София Ротару принимала до госпитализации, были подобраны неправильно. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам источника, наутро после госпитализации артистке сделали МРТ, и обнаружили «множественные очаги старых инсультов».

Реклама

«Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно», — сообщил источник.

Также отмечается, что певица пришла в стабильное состояние, но может остаться в больнице на срок около пяти дней.

Ранее кардиолог рассказала, что Ротару могла пережить ишемическую атаку.