Сын Софии Ротару прокомментировал сообщения о ее госпитализации

Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не будет подробно комментировать появившиеся в СМИ публикации о ее госпитализации в Уфе, передает «Пятый канал».

Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.

Концертный директор Ротару, в свою очередь, сообщил телеканалу, что 25 августа певица выступала на корпоративном мероприятии в Уфе, однако не смог рассказать подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что Софию Ротару доставили в отделение реанимации одной из больниц Уфы. По данным СМИ, она выступала на одном из корпоративов. Состояние Ротару ухудшилось к концу выступления, после чего ей вызвали карету скорой помощи и экстренно госпитализировали.